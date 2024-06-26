نائب:أغلب الكتل السياسية متفقة على حسم منصب رئيس البرلمان

نائب:أغلب الكتل السياسية متفقة على حسم منصب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأربعاء، إن أغلب الكتل السياسية متفقة على المضي بملف منصب رئيس مجلس النواب بعد انقضاء العطلة التشريعية.وأضاف شنكالي في حديث صحفي، أن “المنصب يعد من استحقاقات المكون السني، ولو توحد هذا المكون، سيسهل الأمر على الكتل السياسية الأخرى، ولكن لا يزال هناك خلاف بشأن المنصب وتسمية رئيس مجلس نواب”.وأشار إلى أن “هناك دعوات لجلوس الكتل السنية مع بعضها في جلسات حوار مكثفة للتوصل إلى اتفاق، لحين عقد جلسات المجلس بعد العطلة التي ستنتهي بعد فترة وجيزة”، حسبما نقلت الصحيفة الرسمية.وتابع أن “تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب بحاجة إلى اتفاق سياسي، وهو أمر معروض على المفاوضات، وهو أمر ليس من صلاحيات أعضاء مجلس النواب، وهي ضمن اتفاق قادة الكتل السياسية حصراً”.وكان المتحدث باسم تحالف الحسم صلاح الكبيسي أكد، أمس الثلاثاء، أن الجلسة الخاصة باختيار بديل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي سيتم عقدها منتصف الشهر المقبل.

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