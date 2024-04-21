نائب:أغلب المشاريع معطلة بسبب عدم إقرار موازنة 2024

نائب:أغلب المشاريع معطلة بسبب عدم إقرار موازنة 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي، اليوم الأحد، الحكومة بالإسراع في إرسال جداول العام الحالي 2024 إلى مجلس النواب.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “التأخير ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع الخدمية  والمهمة، لافتا إلى أن العديد من المشاريع المتلكئة والمتوقفه لم تنجز لغاية الان بسبب عدم المصادقة على الجداول “. وأضاف، أن “جداول الموازنة كان من المفترض أن تصل إلى مجلس النواب في بداية العالم العام الحالي حيث لم يطرأ عليها أي تغيير”.وتابع، ان “أغلب المشاريع معطلة حاليا ويجري صرف رواتب الموظفين فقط”.

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