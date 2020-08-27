نائب:أكثر من 120 مليار دولار في ذمة حكومة الإقليم لم تسدد للحكومة المركزية

نائب:أكثر من 120 مليار دولار في ذمة حكومة الإقليم لم تسدد للحكومة المركزية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف عراقيون، حسن فدعم، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 120 مليار دولار في ذمة إقليم كردستان لم يسددها إلى الحكومة المركزية، لافتا إلى أن ديوان الرقابة المالية لم يدخل الإقليم منذ عام 2003، فيما أكد أن الأموال التي تأخذها من خزينة الدولة تذهب إلى جيوب فئة وحيدة هي الفاسدون في الاقليم حسب قوله.وقال فدعم في حديث صحفي، إن “الحوارات التي سبق وان جرت بين بغداد وأربيل كانت تفتقد الى حسن النية من قبل الجانب الكردي لذلك كتب لها الفشل”.وأضاف أن “الاموال التي ارسلتها بغداد إلى كردستان كبيرة جدا، لكنها للأسف الشديد لم تصل إلى الموظفين وانما أستحوذ عليها الفاسدون”.وشدد على “َضرورة عدم ارسال أية اموال إلى إقليم كرستان، إلا بعد ضمان وصولها إلى أبناء الاقليم”، مشرا إلى أن “كردستان في ذمته ما يقارب 120 مليار دولار لم يسددها للحكومة المركزية”.

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