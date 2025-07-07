نائب:أمريكا لا تحترم حكومة الإطار بزعامة السوداني

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خبير نفطي:الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط “مؤقت”
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
احفظوا هذا التاريخ..السوداني:العراق سيتوقف عن استيراد البنزين خلال العام الجاري
البنك المركزي العراقي:أكثر من (54) مليار دولار ديون العراق الخارجية
خبير مائي:ماذا يستفيد العراق من الإطلاقات المائية والسوداني قد الغى الموسم الزراعي الصيفي؟
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القانونية النيابية:معظم النواب في معارض بيع الضمائر
الخزانة الأمريكية:وزارة النفط العراقية تحت انظار الحكومة الأمريكية
المياه النيابية:هشاشة الدولة في ظل حكم السوداني وراء عطش العراقيين وموت الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية
مصدر برلماني:الدورة البرلمانية الحالية الأسوأ في تاريخ الحكم الإطاري
الداخلية:ضبط نحو(40) كغم من المخدرات بحوزة تاجر إيراني له علاقات “وثيقة”مع الحشد الشعبي
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