نائب:أمريكا لا تحترم حكومة الإطار بزعامة السوداني

نائب:أمريكا لا تحترم حكومة الإطار بزعامة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، الإدارة الأمريكية بمواصلة سياسة الابتزاز السياسي والاقتصادي ضد الحكومة العراقية، مؤكداً أن الضغوط الحالية تأتي في سياق خدمة أجندات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “الحكومة المركزية رضخت مؤخراً لضغوط أمريكية تهدف إلى افتعال الأزمات، لا سيما في ملف الكهرباء واستيراد الغاز الإيراني، بهدف فرض إرادة سياسية واقتصادية تصب في مصلحة مشروع ترامب الاقتصادي”.وأشار الحسيني إلى أن “الولايات المتحدة تمنع بشكل متعمد التوصل إلى حل جذري لأزمة الكهرباء في العراق، لأسباب سياسية مكشوفة، تصب في إطار إبقاء البلاد في دائرة التبعية الاقتصادية والعجز المالي”.وأضاف أن “الهدف من هذه السياسات هو إبقاء العراق مكبلاً اقتصادياً، غير قادر على النهوض بمؤسساته أو تحقيق استقرار داخلي، بما ينسجم مع نهج واشنطن في نهب الموارد العراقية وتقييد القرار السيادي”.وأكد الحسيني بأن “ابتزاز الحكومة المركزية لا يزال مستمراً، وبات واضحاً لكل المراقبين أن سياسة الولايات المتحدة تسعى إلى فرض واقع يخدم مصالحها على حساب الأمن والسيادة العراقية”. 

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