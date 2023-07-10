نائب:إستيراد الغاز من إيران خيانة كبرى

نائب:إستيراد الغاز من إيران خيانة كبرى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشار عضو مجلس النواب، مضر الكروي، اليوم الاثنين، إلى أن خمسة تحديات تواجه ملف الكهرباء في العراق، أبرزها خطأ استراتيجي منذ 16 عامًا.وقال الكروي  في حديث صحفي، إن “أزمة الكهرباء الراهنة ماهي الا نتجية لتراكم اخطاء مستمرة بعد 2003 نتيجة سوء التخطيط، مؤكدا بأن ملف الطاقة يواجه 5 تحديات بشكل مباشر أبرزها الاعتماد الكلي على الغاز المستورد في تشغيل جزء كبير من المحطات رغم وجود حقول غاز عراقية باحتياطات هائلة”.وأضاف، أن “الكلفة المالية لاستيراد الغاز والكهرباء لمدة عام، كافية لاستثمار حقول المنصورية، وهي الأكبر على مستوى البلاد من ناحية الاحتياطات وقادرة على تشغيل محطاته لمدة 20 سنة على الأقل، مايكشف الاخطاء الاستراتيجية في ادارة هذا الملف”.وأشار، إلى أن “العراق وقع في خطأ كبير بالاعتماد على استيراد الغاز منذ 16 سنة دون اجراء اي مراجعة تدفع باتجاه تسريع وتيرة استثمار ما لديه من غاز من الحقول النفطية او الغازية رغم وفرة الاموال في سنوات عدة”، لافتا إلى أن “ديالى هي الاكثر تضررا على مستوى العراق في ملف الطاقة كونها تعتمد بنسبة 70% تقريبا على الكهرباء المستوردة من ايران”.وتابع، أن “ازمة الحالية تعطي تاكيدا لما حذرنا منه منذ سنوات حول خطورة الإعتماد على المستورد وأهمية توفير كل الاموال اللازمة لاستثمار الغاز في الحقول لادامة تشغيل المحطات”.

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