نائب:إلغاء مكاتب المفتشين العموميين اسهم بزيادة الفساد

نائب:إلغاء مكاتب المفتشين العموميين اسهم بزيادة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت  النائبة ناهدة الدايني ،الاربعاء،، إن “إلغاء مكاتب المفتشين العموميين اسهم بزيادة الفساد كما حدث في صفقة القرن “، مبينة أن “هنالك تحركات ومطالبات نيابية الى اعادة النظر بإرجاع مكاتب المفتشين في جميع الوزارات والهيئات لمتابعة والحد من الفساد “. وأضافت في حديث صحفي، ان “إلغاء مكاتب المفتشين خطوة خاطئة تتحملها الحكومة السابقة ، وأوضحت أن ” إلغاؤها اسهم بزيادة الفساد دون محاسبة “. 

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