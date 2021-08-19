نائب:إنطلاق عمليات التزوير الانتخابي المبكر

نائب:إنطلاق عمليات التزوير الانتخابي المبكر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، الخميس، عن عمليات تزوير مبكرة في الانتخابات عبر توزيع مرشحين بطاقات ماستر كارد مزورة ووعود بتعيينات بالحشد الشعبي مقابل التصويت لهم.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “بعض المرشحين قاموا باستقطاب الناخبين بطرق غير قانونية عبر وعود بتعيين ناخبيهم على الحشد الشعبي، وتوزيع بطاقات ماستر كارد مزيفة، مستغلين بذلك الجهل لدى بعض المواطنين البسطاء”.وأضاف، أن “هناك قسم آخر من النواب بدأ بالعمل على تقديم المشاريع وإكساء الشوارع مقابل التصويت له”، مؤكداً أن “تقديم هذه المشاريع ليس من واجب واختصاص نواب البرلمان بل هو واجب الحكومات المحلية في المحافظات”.وانتقد الموسوي “زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى محافظة نينوى وتقديمه وعوداً بالتعيينات والخدمات”، مشيراً إلى ان “هذه الزيارة والوعود جاءت بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات”.ولفت إلى، أن “قضية التعيينات اصبحت مرتبطة بمجلس الخدمة الاتحادي ولا يستطيع اي مسؤول في الدولة التجاوز على صلاحيات المجلس، كما ان الوعود التي تطلق بشأن التعيينات من قبل نواب ومرشحين كاذبة”.وأكد النائب في البرلمان، أن  “هذه الخروقات تجعل من الانتخابات المقبلة غير نزيهة ولا يمكن اعتبارها تمثيلاً لإرادة الشعب”.

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