نائب:إنهاء الجدل بالقوانين الجدلية مرهون بالإتفاق السياسي

نائب:إنهاء الجدل بالقوانين الجدلية مرهون بالإتفاق السياسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب العراقي برهان النمراوي ،اليوم الثلاثاء ، عن وجود اختلاف بالرؤى على بعض القوانين الجدلية.وقال النمراوي في تصريح صحفي ،إن ” القوانين الجدلية تواجه اختلاف بالرؤى بين القوى السياسية”، مبينا ان “الحوارات مستمرة لإنضاج القوانين الجدلية “.وأضاف أن ” مجلس النواب أنهى فصله التشريعي دون إقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن” ، لافتا إلى أن “الجميع ينتظر التوصل لاتفاق بشأن القوانين الجدلية”.وأشار إلى أن ” إنهاء الجدل بشأن القوانين الجدلية مرهون باتفاق الكتل السياسية داخل مجلس النواب ونتامل الوصول لاتفاق بغية تمريرها “. 

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