نائب:اتساع ظاهرة المال السياسي في الحملات الانتخابية
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن كتلة بدر النيابية، مختار الموسوي، اليوم السبت، من اتساع ظاهرة المال السياسي في الحملات الانتخابية الجارية، مؤكداً أن مبالغ مالية ضخمة تُصرف في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات المحررة، ولا سيما نينوى والأنبار، بهدف التأثير على قناعات الناخبين وكسب أصواتهم بطرق غير مشروعة. وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المرشحين يعتمدون على إغراء الناخبين بالوعود والمساعدات المالية، في محاولة لاستغلال ظروفهم المعيشية الصعبة”، مبيناً أن “هذه الممارسات تُكرّس ثقافة شراء الأصوات وتحول الانتخابات إلى سباق نفوذ مالي بدلاً من أن تكون منافسة قائمة على الكفاءة والبرامج الوطنية”. وأضاف أن “هذه الأساليب لا تضر فقط بنزاهة الانتخابات، بل تُضعف أيضاً ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية وبالجهات المسؤولة عن إدارتها”، داعياً الجهات الرقابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى “اتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الظواهر وحماية إرادة الناخبين”.

