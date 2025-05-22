نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب

نائب:اتفاقيات سياسية غير معلنة برفض التحقيق في ملفات الفساد أو الاستجواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني ،اليوم الخميس، عن وجود اتفاقيات سياسية غير معلنة لانهاء ملف الاستجوابات وابقاء الوضع على ما هو عليه لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .  وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن ” اتفاقيات سياسية غير معلنة حالت دون استجواب وزير الكهرباء ووزراء ومدراء عامين اخرين لتورطهم بملفات فساد على خلفية اتفاقيات سياسية غير معلنة انهت ملف الاستجوابات لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.وأضاف أن “ما يشاع حول استجواب وزراء ومدراء عامين في قبة البرلمان في المرحلة الحالية مجرد تصريحات بعيدة عن امر الواقع لعدم جدية التحالفات السياسية بمحاسبة الفاسدين من احزابهم “.وتابع أن ” عددا كبيرا من النواب وقعوا على استجواب عدد من الوزراء ومدراء عامين الا ان رئاسة البرلمان لم تستجب لطلبات اعضاء البرلمان لدواع سياسية”. وأكد الحسيني أن” عدد كبير من النواب طالبوا باستجواب عدد من الوزراء الا ان ضغوطات سياسية حالت دون ذلك”. 

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