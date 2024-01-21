نائب:اتفاق نيابي على تمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي

نائب:اتفاق نيابي على تمرير القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الإطار التنسيقي داخل راضي ، الأحد ،  اتفاق نيابي على تمرير قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي ، فيما حدد مصير القوانين الاستراتيجية المعطلة. وقال راضي في حديث صحفي، إنه “من المنتظر أن يشهد الفصل التشريعي الحالي أجندة تشريعية هامة تتضمن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بتعديلات على قوانين لتخفيف العبء على المواطنين “. وأضاف، أن “قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات وقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية تنتظر التشريع”، مشيرا إلى أن ” هناك قوانين موجودة بالمجلس بعضها لم يتسن للجان البدء في مناقشتها بسبب احالتها في آخر جلسات الفصل التشريعي الماضي “. وأوضح أن “هناك إجماعا سياسيا ونيابيا على تمرير القوانين المعطلة والمهمة”، لافتا الى ان ” الفصل التشريعي الحالي سيكون زاخرا من حيث تشريع القوانين المهمة “. وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد اكد لـ/المعلومة/، عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية “.

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