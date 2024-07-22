نائب:اجتماع إطاري اليوم لبحث تشكيل حكومتي ديالى وكركوك ومنصب رئيس البرلمان

نائب:اجتماع إطاري اليوم لبحث تشكيل حكومتي ديالى وكركوك ومنصب رئيس البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- كشف القيادي البارز في الإطار التنسيقي عامر الفايز، الاثنين،عن عزم قادة الإطار عقد اجتماع وصفه بـ “المهم”، مساء اليوم الاثنين، وبين أبرز الملفات التي سوف تناقش خلاله.وقال الفايز،في حديث صحفي، ان “الإطار التنسيقي سيعقد مساء اليوم اجتماعا مهما بحضور جميع قياداته ومشاركة رئيس الوزراء، يتم خلاله مناقشة حسم ملف رئاسة مجلس النواب، وإيجاد حلول لحل الأزمة التي طال أمدها خلاف القانون”، موضحا أن “الاجتماع سيبحث إيجاد الحلول القانونية المناسبة المتاحة لحل هذه الأزمة”.وأضاف أن “اجتماع الإطار التنسيقي سوف يبحث ملف تشكيل حكومة ديالى وكذلك حكومة كركوك، والإسراع بحسم الملفين، كذلك سيتم مناقشة موضوع تقييم عمل مجالس المحافظات وأداء الحكومات المحلية في المحافظات وعمل المحافظين”.

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