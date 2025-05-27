نائب:استحالة القضاء على الفساد بوجود حكومة وأحزاب وقضاء داعم له

نائب:استحالة القضاء على الفساد بوجود حكومة وأحزاب وقضاء داعم له
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025)، أن القضاء على الفساد يكون عبر طريقة واحدة فقط، موضحًا ذلك.وقال اليساري في حديث صحفي، إن “الفساد في العراق محمي سياسيًا وقضائيا، ولهذا الفساد مستشرٍ في كافة مؤسسات الدولة بسبب هذه الحماية.وبخلاف ذلك لا يمكن القضاء على الفساد مهما كانت المحاولات والسعي نحو ذلك من قبل الجهات المختصة، سواء التشريعية أو التنفيذية”.وأضاف أن “هناك جهات وشخصيات سياسية تعتاش على الفساد في الدولة، وتقوي نفوذها وسيطرتها على الواقع السياسي والحكومي وحتى الجماهيري عبر هذا الفساد المحمي من قبلها. ولهذا نؤكد صعوبة القضاء على الفساد في ظل توفير الحماية السياسية له، وهذا الفساد سيكون عاملًا مؤثرًا على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية المقبلة”.

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