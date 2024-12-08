نائب:استمرار الخلافات السياسية بشأن القوانين الجدلية

نائب:استمرار الخلافات السياسية بشأن القوانين الجدلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب أحمد صلال، الأحد، استمرار الخلافات حول القوانين الجدلية، منتقداً عرضها للتصويت بآلية غير صحيحة.وقال صلال في حديث صحفي، إن “البرلمان لم يوفق حتى الآن لحل الخلافات حول القوانين الثلاثة الجدلية وهي الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المصادرة ولم يحدث اجماع على تمريرها”، مبيناً أن “آلية إقرار هذه القوانين غير صحيحة، وكان على اللجان المعنية بها أن تمرر كل قانون منها على حدة”.وأضاف، أن “القوانين المطروحة تخص بلداً كاملا ومن المفترض تمريرها وتشريعها بآليات دستورية، لكنها ذهبت باتجاه سياسي ومكوناتي”، مشدداً على “تأجيلها ووضعها في سلة واحدة خطوة غير صحيحة”.يذكر أن مجلس النواب لم ينجح في عدة جلسات عقدها بإقرار القوانين الجدلية رغم التصويت على فقراتها بسبب غياب التوافق حولها.

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