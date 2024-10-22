نائب:استهداف التركمان مستمر في كركوك ولن نقبل دون تمثيل 32%

نائب:استهداف التركمان مستمر في كركوك ولن نقبل دون تمثيل 32%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس النواب  القيادي في منظمة بدر مختار الموسوي، الثلاثاء، أن المكون التركماني يتعرض الى استهداف ممنهج في كركوك يحمل بعدا سياسيا واضحا.وقال الموسوي في حديث  صحفي، ان” التركمان جزء أساسي من مجتمع كركوك وهو القومية الثالثة لكن يتعرضون بشكل لا يقبل الشك الى استهداف ممنهج بعضها ببعد سياسي واضح تحركه اطراف لتحقيق اجندة باتت معروفة للراي العام”.واضاف ان” الاستهدافات الاخيرة للتركمان في كركوك تستدعي التحقيق وكشف هوية من يقف وراءها والسعي الى اعطاء هذه القومية استحقاقها العادل في القرار على مستوى المحافظة”، مؤكدا ان “تقاسم السلطة وفق مبدأ 33% للمكونات الثلاث في اشارة الى (العرب والكرد والتركمان) لم يطبق والانتخابات هي الاخرى لم تدفع الى اعطاء القومية الثالثة استحقاقها الحقيقي”.واشار الى ان” تكرار استهداف التركمان مثار قلق وهو متواصل ونأمل بالقوات الامنية ان تضع حد وتعتقل المتورطين وتقدمهم للعدالة”.يذكر ان عضو التحالف التركماني عباس الأغا، علق يوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، على عدم اشتراك المكون التركماني في المناصب الحكومية بعد تشكيل الحكومة الجديدة في كركوك واختصارها على الكرد والعرب فقط.وقال الأغا في حديث ، إن “التركمان يتعرضون للتهميش منذ عقود، وما يجري حاليا هو تهميش واضح وصريح ومخالف للدستور، الذي ينص على تمثيل وتشارك لجميع المكونات في إدارة كركوك”.وأضاف، أنه “ومنذ تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في كركوك باتفاق سياسي، والتركمان مناصبهم مهمشة، ونحن لا نرغب بالمشاركة لأجل المشاركة فقط، وان لا نكون ديكورا في إدارة المدينة”.وبين، أننا” لن نقبل دون تمثيل بنسبة 32‎%‎ من مناصبنا، والجهات الموجودة حاليا في إدارة كركوك من الكرد والعرب تتشارك في ظلم التركمان وتهميشهم وتخالف الدستور، لذلك يريدون إعطائنا مناصب شكلية ولن نرضى بهذا الأمر أطلاقا”.

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