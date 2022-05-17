نائب:اعتماد السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة

نائب:اعتماد السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مقترحاً لتغطية المصاريف الطارئة ودعم البطاقة التموينية.وقال السوداني، إن “التفسير لحدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية واضح، أي أن ليس لهذه الحكومة صلاحيات في إرساء مشاريع القوانين”، لافتاً الى أن “أي مشروع قوانين من الحكومة الحالية لا يمكن تشريعه، ومن ضمنها قانون الأمن الغذائي للطوارئ”.وأضاف السوداني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، أن “الحل الأمثل أن يكون هناك اعتماد على السلف المالية لتغطية المصاريف الطارئة، لتوفير متطلبات البطاقة التموينية”. 

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