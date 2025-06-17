نائب:الأحزاب السنية والكردية مع الضربات الإسرائيلية على إيران

نائب:الأحزاب السنية والكردية مع الضربات الإسرائيلية على إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب الإطاري باسم الغريباوي، الثلاثاء، بعض الكتل السياسية، من بينها أطراف كردية، بالسعي إلى تعطيل الجلسة البرلمانية الطارئة التي خُصصت لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة العراقية والإيرانية، محذراً من محاولات لطمس ملفات حساسة أبرزها التواجد الأميركي في البلاد.قال الغريباوي، في تصريح صحفي، إن “بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب تمارس ضغوطاً متعمدة لعرقلة عقد الجلسة الطارئة التي خُصصت لمناقشة الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على إيران”، مؤكداً أن “هذه المساعي تعكس وجود إرادة سياسية لمنع البرلمان من اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات”.وأضاف أن “هناك مساعي جدية من عدد من النواب لطرح ملف إخراج القوات الأميركية من العراق ومطالبة الحكومة بتحديد موقف رسمي من استمرار وجودها، لا سيما بعد تكرار الخروقات الأمنية عبر الأجواء العراقية”.وأشار الغريباوي إلى أن “الولايات المتحدة تهيمن على الأجواء العراقية، وتسمح للطيران الصهيوني باستخدامها لتنفيذ ضربات عدائية، ما يشكل انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية ويهدد أمن البلاد والمنطقة برمتها”.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة طارئة اليوم الثلاثاء لمناقشة الانتهاكات الصهيونية على ايران .

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