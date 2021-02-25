نائب:الأحزاب السنّية ستخسر مقاعدها النيابية بسبب “المناصب والفلوس”

نائب:الأحزاب السنّية ستخسر مقاعدها النيابية بسبب “المناصب والفلوس”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن اتحاد القوى العراقية زيتون الدليمي , الخميس , ان تشظي القوى السياسية نتيجة الصراع حول زعامة المكون سياسيا سيؤدي الى فقدان العديد من المقاعد في الدورة الانتخابية المقبلة , فضلا عن تشتتهم .وقالت الدليمي في تصريح صحفي , ان ” الاختلاف في وجهات النظر بشان القضايا المصيرية للدولة امر طبيعي لكل القوى السياسية بجميع مكونتها , الا ان التناحر والصراع الذي يتعلق بالزعامة للمكون لن يكون بصالح أي جهة ان كانت سنية او شيعية او كزدية”.وأضافت أن “الصراع السني سياسيا بشان الزعامة  والمصالح الاخرى امر أدى الى ضياع حقوق المكون قبل ضياع تلك القوى”، مبينة أن “التشظي الحاصل اليوم عند القوى السنية أصلا ليس صراعا على الزعامة وانما لتحقيق مصالح شخصية وحزبية”.وحذرت الدليمي القوى السنية من |الاستمرار بالتعنت لكونه سيفقد المكون العديد من المقاعد في الدورة الانتخابية المقبلة”.

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