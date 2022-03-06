نائب:الأحزاب المتنفذة تهيمن على اللجان النيابية الرئيسية

نائب:الأحزاب المتنفذة تهيمن على اللجان النيابية الرئيسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب المستقل باسم خشان , الاحد , القوى السياسية الكبيرة بمحاولة الهيمنة على اللجان النيابية الرئيسية من خلال انشطارها , مؤكدا ان المستقلين يضغطون بشكل كبير لتطبيق مبدأ الكفاءة والاختصاص وانهم سينجحون بذلك .وقال خشان في تصريح  صحفي , ان ” القوى السياسية الكبيرة تحاول الابتعاد نوعا ما عن مبدأ الكفاءة والاختصاص في توزيع نوابهم على اللجان الرئيسية صنف (أ) متجاهلين النواب المستقلين ” , مبينا ان ” خلافات القوى السياسية الكبيرة تدفعهما الى حل تلك الخلافات من خلال شطر اللجان بحجة تسهيل الدور الرقابي ” .وأضاف ان ” النواب المستقلين مجمعين على الضغط بقوة على القوى السياسية الكبيرة بتطبيق مبدأ الكفاءة والاختصاص في توزيع النواب الذي تم اقراره في الاجتماع الأول مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب وثبت ذلك في المحضر”.وأشار خشان الى ان “النواب المستقلين سينجحون في ذلك وسيتم فرض المبدأ لاجل المصلحة العامة وتطوير العمل الرقابي والتشريعي في الدورة الحالية ” .

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