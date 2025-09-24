آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
منظمة بدر تدعو إلى تدقيق سجل ناخبي كركوك
حزب كردي معارض:سلطة الإقليم مجموعة من اللصوص والمجرمين
المالية النيابية:السوداني خالف قانون الموازنة بعدم إرسالها للبرلمان
نائب:الأحزاب المتنفذة دمرت البلاد والعباد
مصادر مطلعة:الوفد العراقي المشارك في اجتماع الأمم المتحدة ترك المنصة وذهب للتسوق والمواطن يعاني الفقر
-
- عربية ودولية
ترامب:أوكرانيا ستعيد أراضيها من روسيا بدعم أوروبي
فرنسا تعترف بدولة فلسطين شريطة أن تكون منزوعة السلاح
مندوب فلسطين:اعترافات الدول بدولة فلسطين “لحظة تاريخية “
شاهين:مجموعة من الدول ستقوم خلال اليومين المقبلين بالاعتراف بدولة فلسطين
غوتيريش:أسوأ مستوى من الموت والدمار والمعاناة ما يعيشه الشعب الفلسطيني
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
فوز عراقي على البحرين ضمن منافسات بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً
اتحاد الملاكمة:انضمام 4 ملاكمين محترفين للمشاركة في البطولات الدولية
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ستكون بين ديمبيلي ويامال
اتحاد الكرة:التحضير لمباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026
اليوم..مواجهة منتخب العراق للناشئين تحت 17 عاما مع نظيره الكويتي
-
- تحقيقات
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
مصادر مطلعة:الوفد العراقي المشارك في اجتماع الأمم المتحدة ترك المنصة وذهب للتسوق والمواطن يعاني الفقر
نائب:سعر شراء البطاقة الانتخابية وصل إلى(500) ألف ديناراً
مصدر سياسي:الإدارة الأمريكية ترفض السوداني لكونه أداة إيرانية
الحشد:مطار بغداد الدولي تحت سيطرة قواتنا
نائب سابق: السوداني”المهندس الزراعي”حوّل العراق إلى صحراء
-
- اذاعة INN