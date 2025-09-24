نائب:الأحزاب المتنفذة دمرت البلاد والعباد

نائب:الأحزاب المتنفذة دمرت البلاد والعباد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، هيمنة الأحزاب السياسية على عمل المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن ذلك أدى إلى تعطيل الدورين التشريعي والرقابي للبرلمان.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “اعتماد آلية التصويت الإلكتروني داخل مجلس النواب من شأنه تقليل هيمنة الكتل السياسية وتوفير شفافية أكبر في القرارات، إلا أن الأحزاب النافذة لن تسمح بتمرير هذه الخطوة لأنها تحد من نفوذها”.وأضاف أن “عدداً من البرلمانات حول العالم اعتمدت أنظمة إلكترونية لتأمين عملية التصويت ومنع أي تدخلات سياسية أو ضغوط جانبية”، مشدداً على أن “تجربة العراق يجب أن تتطور بما ينسجم مع المعايير الديمقراطية الحديثة”.ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه الدعوات البرلمانية والشعبية لإصلاح عمل المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي والتشريعي بعيداً عن ضغوط الكتل السياسية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *