نائب:الأحزاب المتنفذة في البرلمان وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين

نائب:الأحزاب المتنفذة في البرلمان وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الثلاثاء، كتلًا سياسية – لم يسمها – بالسعي إلى تعطيل الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى وجود أكثر من تسعة طلبات استجواب ما تزال معلقة بانتظار موافقة رئاسة المجلس على إدراجها في جدول الأعمال.وقال الشرماني في تصريح  صحفي، إن “أداء مجلس النواب في هذه الدورة يشهد تقصيرًا واضحًا سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، بسبب غياب الإرادة الجادة لدى بعض الأطراف السياسية لتفعيل أدوات الرقابة”.وأضاف أن “هناك العديد من القضايا المهمة المعطلة داخل البرلمان، وفي مقدمتها ملفات الاستجواب، حيث تقف خلف تعطيلها أسباب سياسية تهدف إلى إضعاف الدور الرقابي للمجلس”.وأشار الشرماني إلى أن “مجلس النواب لديه أكثر من تسعة طلبات استجواب جاهزة بانتظار مصادقة رئاسة البرلمان على تفعيلها خلال الفصل التشريعي المقبل، بهدف مساءلة المسؤولين التنفيذيين وتحقيق مبدأ الرقابة والمحاسبة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *