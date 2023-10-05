نائب:الأحزاب وراء عرقلة استجواب الفاسدين والفاشلين من الوزراء ومادونهم

نائب:الأحزاب وراء عرقلة استجواب الفاسدين والفاشلين من الوزراء ومادونهم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل رائد المالكي ، الخميس ، عن معوقات تواجه أداء النواب لدورهم الرقابي ، مطالبا بإدراج  الاستجوابات والاستضافات وحتى الأسئلة الشفهية على جدول أعمال المجلس . وقال المالكي في حديث  صحفي، إن “بعض المتطلبات قد تمثل قيودا على حرية النائب في ممارسة دوره الرقابي وكذلك في موضوع جمع التواقيع “. وأضاف أن “أغلب النواب مرتبطين بجهات سياسية ويتطلب حصول النائب على موافقة من الجهة السياسية التي يمثلها للتوقيع على طلبات الاستجواب “.وأشار إلى أن” هناك العديد من المعوقات تواجه أداء النواب لدورهم الرقابي والتشريعي في الاستجواب داخل مجلس النواب”، مشددا على “ضرورة تفعيل ملف الاستجوابات”. وكشف النائب المستقل علاء الحيدري في وقت سابق، ان الاستجوابات النيابية ستطال المقصرين في اداء عملهم الوزاري، مشيرا الى ان هناك طلبات استجواب لعدد من وزراء حكومة السوداني “.

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