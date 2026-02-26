نائب:الأسبوع المقبل موعداً نهائياً لتسمية أعضاء اللجان النيابية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب جاسم عطوان، اليوم الخميس ، عن تحديد موعد حسم ملف تسمية أعضاء اللجان النيابية الدائمة، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيكون موعدا نهائيا لإنهاء هذا الملف داخل مجلس النواب.وقال عطوان في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب يعتزم حسم مسألة تسمية أعضاء اللجان النيابية خلال جلسات الأسبوع المقبل”، مشيرا إلى أن “اللجان تمثل المطبخ التشريعي والرقابي وتعطيلها أثر بشكل كبير على أداء المجلس”.وأضاف أن “هناك تفاهمات بين القوى السياسية بضرورة الإسراع في توزيع النواب على اللجان حسب الاختصاص والمقبولية”، لافتا إلى أن “حسم اللجان سيفعل الدور الرقابي للبرلمان ويساهم في تمرير القوانين المعطلة التي تمس حياة المواطنين”.وتابع، أن “رئاسة البرلمان شددت على الكتل السياسية بضرورة تقديم قوائم مرشحيها للجان لضمان التصويت عليها دفعة واحدة دون مزيد من التأخير”.

