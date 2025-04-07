نائب:الأمن النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قائد شرطة المثنى

نائب:الأمن النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قائد شرطة المثنى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باسم خشان، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، أن لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها قائد شرطة المثنى، عبدالرضا گاطع، ومعاونه، فالح سيف، وشعبة مكافحة الإجرام.وقال خشان في منشور على حسابه بموقع فيسبوك ، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية شكلت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها قائد شرطة المثنى، عبدالرضا گاطع، ومعاونه، فالح سيف، وشعبة مكافحة الإجرام”.وأضاف أنه “من المفترض أن تدون اللجنة أقوالي وأن تطلع على تقرير لجنة وزارة الداخلية التي فصلت الجرائم تفصيلا دقيقا، وسمت المجرمين وأوصت بمعاقبتهم”.وأوضح أن “حملة القضاء على التعذيب حملة وطنية انطلقت من المثنى”، قائلا: “سأتبنى كل قضايا التعذيب ولدي فريق من المحامين الشجعان الذين تعرض بعضهم للظلم وسلبت حريتهم لأنهم تطوعوا للدفاع عن ضحايا إجراءات وقرارات سلبت حقوقهم أو أهدرتها”.

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