نائب:الإتفاق الاستراتيجي بين العراق وأمريكا “خدعة سياسية”

نائب:الإتفاق الاستراتيجي بين العراق وأمريكا “خدعة سياسية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب علي تركي، الأحد، ان الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا كذبة سياسية وخداع للشارع العراقي من اجل تبرير توقيعها. وقال تركي في تصريح  صحفي، ان “أمريكا هي من عدت داعش الاجرامي وارسلته للعراق كذلك قصفت القوات العراقية حينما أراد التصدي لداعش وهذه الأفعال تخالف الاتفاقية التي تنص على حماية العراق من أي تدخل وخطر خارجي”، مشيراً الى ان “الاتفاق الاستراتيجي خدعة وكذبة على الشارع العراقي من اجل بقاء القوات الأمريكية في العراق”.وتابع ان”، ملامح خرق الاتفاقية بان منذ أيام داعش الاجرامي، والتوغل التركي للأراضي العراقية عرى الاتفاقية بشكل جلي وواضح”، داعياً الحكومة العراقية الى “الغاء الإتفاقية الاستراتيجية كونها تم خرقها من قبل الطرف الثاني وإبلاغ الامريكان بانتفاء الحاجة لهم”.

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