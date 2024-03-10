نائب:الإطار سيصوت للعيساوي وليس إلى الكريّم

نائب:الإطار سيصوت للعيساوي وليس إلى الكريّم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو مجلس النواب ثائر مخيف، الاحد، على عدم حسم القوى السُنية منصب رئاسة مجلس النواب لغاية الان، فيما أكد ان الإطار التنسيقي سيميل بالتصويت الى سالم العيساوي لضمان استقرار العلمية السياسية. وقال مخيف في حديث  صحفي، “نستبعد توافق جميع الكتل السُنية على شخصية واحدة بعد الاجتماعات الأخيرة والتحالفات التي رشحت العيساوي للمنصب”، مشيرا الى ان “المحكمة الاتحادية حسمت امر عدم القدرة على إضافة مرشح اخر الى الأسماء التي أعلنت ترشيحها في الجلسة التي عقدت للتصويت”. وتابع، ان “تمرير مرشح حزب تقدم شعلان الكريم لن يتم، بالنظر للقضايا العديدة المتهم فيها امام أعضاء مجلس النواب والشعب العراقي”، لافتا الى ان “توافق الكتل السُنية الثلاثة (السيادة، العزم، والحسم الوطني)، بترشيح النائب سالم العيساوي لمنصب رئيس البرلمان سيسهل تصويت الإطار التنسيقي عليه لإنهاء ملف الرئاسة”. واتم مخيف حديثه: ان “عدم انضمام حزب تقدم الى التحالف الثلاثي يؤكد عدم قناعة الحزب بالعيساوي، والسعي الى التمسك بمرشحهم”، مردفاً ان “الإطار سيميل بالتصويت الى سالم العيساوي من اجل ضمان استقرار العلمية السياسية”. وكانت القوى السنية في البرلمان “السيادة والعزم والحسم”، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحالفها وتشكيل الأغلبية البرلمانية السنية على حساب حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المطرود محمد الحلبوسي، فضلا عن تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوادني الذي اقترح ثلاث نقاط على القوى السياسية المتصارعة على المنصب لحسمه في الجلسات المقبلة بحسب مصادر.

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