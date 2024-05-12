نائب:الإطار وراء تأخير حسم منصب رئيس البرلمان الجديد

نائب:الإطار وراء تأخير حسم منصب رئيس البرلمان الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أبن عم رئيس الوزراء  النائب عن الاطار التنسيقي، محمد صيهود السوداني، خطأ للاطار بشأن رئاسة مجلس النواب التي تتصارع عليه عدد من الكتل السنية.وقال  السوداني، انه “كان يجب على الاطار حسم ملف رئاسة البرلمان باعتباره الكتلة الأكبر، من خلال تحديد موعد عقد جلسة اختيار الرئيس الجديد، بدلا من الانتظار الذي فرضه السنة”.ورأى انه “لو اتجه الاطار الى تحديد الجلسة منذ البداية لكان هذا المنصب قد حسم من فترة طويلة بدلا من كل هذا الانتظار”.ومنح الاطار التنسيقي الكتل السنية فترة أسبوع لحسم امر رئيس البرلمان والاتفاق على مرشح معين لهذا المنصب.

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