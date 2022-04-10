نائب:الإنسداد السياسي سيؤدي إلى حل البرلمان

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نائب:اسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى 20% في اسواق ديالى
ائتلاف دولة القانون:ارتفاع نسبة الفقر في العراق بسبب إدارة الكاظمي الفاشلة
الموارد المائية:مفاوضات مع تركيا بشأن ملف المياه الشهر المقبل
نواب:شخصيات سياسية متنفذة تعرقل إنجاز ميناء الفاو إستجابة لاجندات خارجية
تيار الحكمة:لن نسمح بغلق المنافذ مع إيران
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خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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