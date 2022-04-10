نائب:الإنسداد السياسي سيؤدي إلى حل البرلمان

نائب:الإنسداد السياسي سيؤدي إلى حل البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف “السيادة” مشعان الجبوري، يوم الأحد، إن خيار حل مجلس النواب قائم في ظل الانسداد السياسي الحاصل في البلاد وعدم تشكيل الحكومة الاتحادية رغم مضي اشهر عديدة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.وقال الجبوري في تغريدة نشرها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه “ندرك الأعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة”.واضاف أن “حديثنا عنها ليس مناورة او من فراغ لكنها الخيار الذي لابد منه اذا استمر الانسداد السياسي”، متسائلا :ما نريد معرفته قبل الشروع بحل البرلمان هو رأي الشارع في مثل هذه الخطوة؟وبرزت على الساحة السياسية قضية حل مجلس النواب في ظل الوضع الراهن والصراع الدائر بين القوى والأطراف الفائزة في الانتخابات حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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