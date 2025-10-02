نائب:الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لاقيمة له واقعياً

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
إسبانيا منزعجة من إسرائيل بعد اعتراضها أسطول الصمود
حماس تدرس خطة ترامب للسلام في غزة وموافقتها تعلن بعد أربعة أيام
فانس:الحكومة في طريقها للإغلاق بعد فشل الاجتماع مع الديمقراطيين
فانس:بلادي تدرس طلباً أوكرانياً للحصول على صواريخ “توماهوك”
مصر تحذر من استمرار الإبادة الجماعية وتغييب حق الدولة الفلسطينية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN