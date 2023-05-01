نائب:الانتخابات المحلية ستؤجل الى العام المقبل

نائب:الانتخابات المحلية ستؤجل الى العام المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الاثنين، عن وجود مباحثات نيابية حكومية بهدف تأجيل الانتخابات المحلية، مبينا ان رؤية مفوضية الانتخابات مع التأجيل لحين الانتهاء من الاستعدادات.وقال الشمري في تصريح صحفي، ان “مفوضية الانتخابات قدمت طلبا لحكومة السوداني لتأجيل الانتخابات المحلية الى مدة معينة يتم تحديدها بالتشاور مع الحكومة والمفوضية والاخذ برأي رؤساء الكتل السياسية “. وأضاف ان ” رؤية مفوضية الانتخابات تشير الى ان الوقت المتبقي من موعد اجراء الانتخابات غير كاف وان المفوضية تحتاج الى وقت إضافي “. كاشفا عن ” وجود نقاش يجري حاليا بين الحكومة ومفوضية الانتخابات لتاجيل انتخابات مجالس المحافظات الى مدة معينة بحسب طلب مقدم الأخيرة”.وكانت مصادر نيابية قد اكدت جود نية الى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لمدة عام بسبب عدم لعدم كفاية الوقت للمفوضية وتأخر في إقرار الموازنة الاتحادية. 

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