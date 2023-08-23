نائب:الانتخابات ستجري في موعدها المحدد

نائب:الانتخابات ستجري في موعدها المحدد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكد النائب صلاح زيني، الاربعاء، عدم تاجيل للانتخابات في كانون المقبل لثلاث اسباب.وقال زيني في حديث صحفي،انه “لايوجد اي حراك سياسي من قبل  الكتل  باتجاه تأجيل الانتخابات في 18 كانون الاول المقبل الى 2024 وان جميع التكهنات التي تطلق بين فترة واخرى غير دقيقة”. واضاف ان ” استقرار الوضع الامني والسياسي، فضلا عن استكمال الاجراءات من قبل الحكومة والمفوضية العليا جميعها مؤشرات على اجراء الانتخابات في موعدها”.واشار الى ان ” الخطة الامنية لحماية امن الانتخابات في طور الاستكمال وبدأت فعليا اجراءات حماية مكاتب المفوضية ومخازنها في المحافظات”.وتشارك العشرات من التحالفات السياسية في انتخابات مجالس المحافظة المزمع اجراءها في 18 كانون الاول المقبل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *