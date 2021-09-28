نائب:البارزاني والكاظمي شريكان في الانتهاكات التركية ضد الشعب العراقي

نائب:البارزاني والكاظمي شريكان في الانتهاكات التركية ضد الشعب العراقي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت  النائبة عن محافظة نينوى ليليال البياتي، الثلاثاء، أن سكان شمال العراق يواجهون خطرا بسبب استمرار الاعتداءات التركية، فيما اتهمت حكومتي بغداد واربيل بانها شريكة في الجرائم التركية.وقالت البياتي في حديث صحفي، إن “صمت حكومتي بغداد واربيل تجاه تكرار الاعتداءات التركية يثير الاستغراب”،  مشيرة إلى أن “مناطق شمال العراق تشهد تزايدا غير مسبوق في عمليات القتل والتهجير التي يخلفها الاحتلال التركي”.وأضافت أن “العميات التركية في شمال العراق مخطط متكامل توصف بأنها مدعومة من قبل الحكومة بسبب صمتها عن الجرائم التركية”، مطالبا الحكومة المركزية بـ”اتخاذ موقف رادع لإنهاء التجاوزات التركية تجاه سيادة العراق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *