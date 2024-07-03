نائب:البارزاني يبحث في بغداد عن مصالح حزبه وحكومة نجله

نائب:البارزاني يبحث في بغداد عن مصالح حزبه وحكومة نجله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شكك النائب عن كتلة الفتح النيابية، علي تركي، الاربعاء، ان تكون زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الى بغداد بعد قطيعة ست سنوات من اجل مصلحة الإقليم.وقال تركي في حديث صحفي، ان “زيارة بارزاني الى بغداد تتعلق بمصالح ضيقة لتحقيق مصالح لحزبه وليس مصلحة الاقليم او العراق”. واضاف ان ” زيارات بارزاني والوفود التي يرسلها الى بغداد تتحدث غالبا عن تقاطعات مالية بين بغداد وحكومة اربيل التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي”.ودعا الحكومة والقيادات السياسية التي سيلتقي بها مسعود البارزاني الى “التحلي بالمسؤولية وتقديم مصلحة العراق على المصالح الخاصة والضيقة”. ووصل بارزاني صباح اليوم الى العاصمة بغداد بعد قطيعة دامت 6 سنوات عن اخر زيارة له.

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