نائب:البرلمان أغلق أبوابه استعداداً للانتخابات المقبلة
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في مجلس النواب معين الكاظمي، السبت، أن البرلمان يعيش حالة شبه تعطيل، مشيراً إلى أن عقد أي جلسة خلال الفترة الحالية وحتى موعد الاقتراع السري للانتخابات العامة بات أمراً مستبعداً.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إنّ “انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية أدى إلى شلل تام في الدور التشريعي للبرلمان، نتيجة انشغال الكتل السياسية بالترويج الانتخابي”، لافتاً إلى أن “البرلمان فقد فاعليته وتحول من جسم حقيقي إلى مجرد اسم”.وأضاف أن “الحكومة، من جانبها، لن ترسل جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان، وتكتفي حالياً بالصرف من الأموال المتاحة لديها، وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية تمثل مؤشراً سلبياً على أداء الحكومة”.يشار إلى أن موعد انتخابات مجلس النواب لم يتبقَ عليه سوى شهر واحد، في ظل انشغال القوى السياسية بحملاتها الانتخابية ومحاولاتها كسب تأييد الناخبين في ظل تنافس محتدم بين الكتل.

