نائب:البرلمان الحالي الأسوأ من حيث الأداء

نائب:البرلمان الحالي الأسوأ من حيث الأداء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب أمير المعموري، الاحد، رئاسة مجلس النواب بالمسؤولية المباشرة عن تعطيل أغلب القوانين المهمة التي لم يُصوّت عليها خلال الدورة التشريعية الحالية، مؤكداً أن الخلافات السياسية وغياب الجدية داخل هيئة الرئاسة شلّت العمل البرلماني.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “الدورة التشريعية الحالية كانت الأسوأ من حيث الأداء التشريعي، نتيجة التعطيل المتكرر للجلسات وعدم إدراج القوانين المهمة على جداول الأعمال، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الكاملة رئاسة البرلمان”.واضاف أن “القوى السياسية المهيمنة تعاملت مع البرلمان كأداة لتصفية الحسابات، وليس كسلطة تشريعية تمثل صوت الشعب”، مؤكدا أن “البرلمان عجز عن أداء دوره التشريعي والرقابي بسبب غياب الجدية من هيئة الرئاسة واستمرار الخلافات السياسية داخلها”. 

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