نائب:البرلمان الحالي “شبع موت”

نائب:البرلمان الحالي “شبع موت”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب كاظم الشمري، اليوم الأربعاء، أن الفصل التشريعي المقبل لن يشهد نشاطًا تشريعيًا يُذكر، سواء على مستوى الاستجوابات أو تمرير القوانين، باستثناء حالات نادرة مع توفر الإرادة السياسية.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الفصل التشريعي المقبل، الذي يبدأ في التاسع من الشهر الجاري، سيكون امتدادًا للفصلين السابقين، إذ يفتقر إلى الجدية في إقرار القوانين”.وأضاف أن “القوى السياسية ستكرّس جهودها للاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، ما سينعكس سلبًا على الأداء التشريعي ويجعل الدورة النيابية الخامسة شبه منتهية فعليًا”.يشار إلى أن أعمال الفصل التشريعي الأخير من عمر الدورة الحالية ستبدأ الأربعاء من الأسبوع المقبل.

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