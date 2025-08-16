نائب:البرلمان الحالي فاشل وفاسد

نائب:البرلمان الحالي فاشل وفاسد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، عن الأسباب التي تقف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تتعلق بعوامل سياسية وأخرى تشريعية.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “تعطيل الجلسات يعود إلى خلافات حول بعض القوانين المهمة، بالإضافة إلى تغيب عدد كبير من النواب عن الجلسات لأهداف سياسية”.وأضاف أن “من بين القوانين المعطّلة قانون  الحشد الشعبي، والذي يُعد من القوانين الذي أمر الإمام خامنئي بوجوب التصويت عليه.وأشار نغيمش إلى أن “استمرار تعطيل الجلسات أمر مرفوض”، موضحًا أن “ما يجري داخل قبة البرلمان لم يعد مقبولًا، حيث إن الغيابات المتكررة وتعطيل الجلسات بشكل متعمد يمثلان خرقًا واضحًا للنظام الداخلي للمجلس”.وتابع أن “المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخامسة واجهت تحديات كبيرة، أبرزها الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية، وغياب التوافق على الملفات الكبرى، ما انعكس بشكل سلبي على الأداءين التشريعي والرقابي للمجلس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *