نائب:البرلمان الحالي مصاب بالشلل

نائب:البرلمان الحالي مصاب بالشلل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الأحد (10 آب 2025)، عن إصابة البرلمان العراقي بحالة “الشلل”، عازيًا السبب إلى استمرار الخلافات السياسية بين الكتل والقوى الممثلة فيه.وقال الشرماني في حديث صحفي، إنه “مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، هناك قلق عميق إزاء تعطيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب نتيجة استمرار الخلافات السياسية، ما أدى إلى تراجع أداء المجلس في إقرار التشريعات المهمة التي تمس حياة المواطنين، وممارسة الرقابة الفعالة على عمل الحكومة ومؤسسات الدولة”.وأضاف أن “الخلافات السياسية لا ينبغي أن تكون ذريعة لتعطيل مصالح الشعب”، داعيًا جميع القوى والكتل النيابية إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحمل المسؤولية أمام المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز ما تبقى من الاستحقاقات التشريعية والرقابية قبل نهاية الدورة الحالية”.ويشهد البرلمان خلافات متصاعدة عطلت تمرير عدد من القوانين المهمة، وأرجأت جلسات تشريعية كان من المقرر أن تبحث ملفات خدمية واقتصادية وأمنية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *