نائب:البرلمان الحالي هو الأفشل تاريخيا

نائب:البرلمان الحالي هو الأفشل تاريخيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب، عدنان الجابري، اليوم الأربعاء، أن تعمّد بعض الكتل السياسية كسر نصاب جلسات البرلمان يُعدّ خرقًا واضحًا لإرادة الشعب، مؤكداً أن أداء الدورة البرلمانية الحالية لم يكن بالمستوى المطلوب في ممارسة أدواتها الرقابية والتشريعية.وقال الجابري في تصريح  صحفي، إن “الخلافات السياسية وغياب التوافق أفقدا البرلمان قدرته على أداء دوره الرقابي والتشريعي، ما انعكس سلباً على فاعلية المجلس”.وأضاف أن “الانسجام المفقود داخل هيئة رئاسة البرلمان، إلى جانب تعمّد بعض الكتل تعطيل الجلسات، أدى إلى تكرار كسر النصاب”، عادًّا ذلك “تعطيلاً متعمداً لوظائف البرلمان، وكسرًا واضحًا لإرادة الشعب”.

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