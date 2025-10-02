نائب:البرلمان العراقي معطل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ثائر مخيف، اليوم الخميس، جهات داخل مجلس النواب بتعمد تعطيل عمل البرلمان، مطالبًا باتخاذ إجراءات حازمة لضمان انتظام الجلسات وتمرير القوانين المهمة.وقال مخيف في تصريح  صحفي، إن “عدم تحقق النصاب القانوني أدى إلى فشل انعقاد ثلاث جلسات متتالية، كان من المقرر أن تُناقش خلالها عشرة قوانين مهمة تمس حقوق موظفي عدد من المؤسسات والوزارات، وتؤثر على حياة عشرات الآلاف من المواطنين”.وأضاف أن “ما يجري يمثل شللاً متعمداً للدور التشريعي للمجلس وتعطيلًا واضحًا لأدواته الدستورية”، مشددًا على أن “رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ ثلاث قرارات عاجلة، تتضمن: مضاعفة العقوبات بحق النواب المتغيبين، إعلان أسمائهم للرأي العام، وتوجيه رسائل صارمة تشدد على إلزامية الحضور”.وأكد مخيف أن “النواب ملزمون دستوريًا بالمشاركة في جلسات المجلس، وأي تقاعس في هذا الجانب يجب أن يُقابل بالمحاسبة الفورية، لأن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولًا في ظل تعطل قوانين أساسية تمس شؤون المواطنين بشكل مباشر”.

