نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته

نائب:البرلمان العراقي ميت سريرياً بسبب فشل وفساد رئاسته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب باسم الغريباوي، ان البرلمان ميت سريرياً بعد فشل إعادة عقد الجلسات، لافتا الى رئاسة المجلس لم تلتزم باتفاق إعادة عقد الجلسات من جديد رغم وجود اتفاق على عودة الانعقاد منذ السبت الماضي.وقال الغريباوي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب من الناحية القانونية لم ينتهي دوره او عمره التشريعي، اذ ينتهي عمله بشكل قانوني في 1 كانون الثاني من العام المقبل”.وأضاف ان “مجلس النواب من الناحية الواقعية هو ميت سريرياً، حيث تتحمل رئاسة المجلس والكتل السياسية مسؤولية تعطيل البرلمان وعدم انعقاد جلساته”، لافتا الى ان “المجلس فشل في عقد جلسته لمناقشة الاعتداءات الصهيونية والانتهاكات للأجواء العراقية وفشل المجلس في عقد الجلسة”.وبين ان “النواب طالبوا رئاسة البرلمان باستئناف جلسات المجلس، حيث وعدت الرئاسة باستئناف الجلسات منذ يوم السبت الماضي، الا ان هذا الامر لم يتم ورئاسة البرلمان لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بشأن عودة انعقاد الجلسات”.

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