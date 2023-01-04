نائب:البرلمان سيناقش “لاحقا”سبل وضع سياسة نقدية جديدة للبلد

نائب:البرلمان سيناقش “لاحقا”سبل وضع سياسة نقدية جديدة للبلد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب محمد الشمري , الأربعاء , ان الفصل التشريعي الثاني ستكون أمامه أربعة مهام رئيسية في مقدمتها إقرار الموازنة واستضافة  رئيس الوزراء ووزير المالية والبنك المركزي لمناقشة سبل وضع سياسة نقدية جديدة.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “الفصل التشريعي الثاني الذي سيباشر به مجلس النواب في الثامن الشهر الجاري أمامه أربعة مهام رئيسية واساسية تقف في مقدمتها إقرار مشروع قانون الموازنة بالدرجة الأولى “. وأضاف ان ” مسالة استضافة محافظ البنك المركزي العراقي ستكون قائمة ومن المحتمل ان يتم استضافة رئيس الحكومة ووزيري المالية والتخطيط لمناقشة سبل وضع وتصحيح السياسة النقدية والمصرفية والسيطرة على السوق وحالة تذبذب سعر صرف الدولار”.وتابع الشمري، “اما المهمة الأخرى حسم قضية رئاسة اللجان النيابية بعد ان تم اكتمال تسمية الوزارات الشاغرة والضغط على الحكومة بارسال قانون مجالس المحافظات لغرض مناقشته واقراره او يتم تأجيل التصويت عليه في الفصل التشريعي الثالث كحد أقصى ” .

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