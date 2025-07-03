نائب:البرلمان غير “مستعجل” على مناقشة تهديد السيادة العراقية

نائب:البرلمان غير “مستعجل” على مناقشة تهديد السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية،  النائب الإطاري علاوي البنداوي، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، عن تفاصيل اجتماع مرتقب للجنة مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد، لمناقشة الهجمات الأخيرة للطيران المسير المجهول التي طالت عددًا من المدن العراقية.وقال البنداوي في حديث صحفي”، إن “اللجنة ستعقد اجتماعاً مهماً بداية الأسبوع المقبل لمناقشة تصاعد هجمات الطيران المسير المجهول، وآخرها الهجوم الذي استهدف السليمانية”، مشيرًا إلى أن “هذا التطور الأمني خطير ويستدعي وقفة جادة”.وأضاف أن “اللجنة ستقوم باستضافة الشخصيات الأمنية والعسكرية المسؤولة، للاطلاع على الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه التهديدات”، مؤكدًا أن “الاجتماع سيخرج بقرارات وتوصيات تُرفع إلى الجهات التنفيذية والعسكرية المختصة، لمعالجة هذا النوع من العدوان”.وشهدت مناطق متفرقة من العراق خلال الأيام الماضية هجمات متكررة بطائرات مسيرة مجهولة، استهدفت مواقع عسكرية ومدنية، من بينها مطار كركوك ومقر للقوة 70 في السليمانية، ما أثار مخاوف أمنية وشعبية واسعة، وسط مطالبات بالكشف عن الجهة المسؤولة وتعزيز الدفاعات الجوية.وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث مماثلة دون الإعلان رسميًا عن الجهات المنفذة، وسط اتهامات غير معلنة لأطراف داخلية وخارجية باستخدام الأراضي العراقية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

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