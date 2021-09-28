نائب:البرلمان فشل في تمرير القوانين بسبب “التعطيل المبكر”

نائب:البرلمان فشل في تمرير القوانين بسبب “التعطيل المبكر”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي،  الثلاثاء، عن اسفه لترحيل العشرات من القوانين المهمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة بينها قانون الأندية الرياضية بسبب تعطيل جلسات البرلمان بشكل مبكر.وقال عليوي في حديث صحفي، إنه “كنا نأمل من أعضاء مجلس النواب تمرير جميع القوانين المهمة قبل انتهاء الدورة التشريعية الرابعة “.واضاف ان “العشرات القوانين بقيت حبيسة إدراج مجلس النواب بسبب تعطيل الجلسات مبكرا”، مشيرا إلى أنه “نشعر بحزن عميق على خلفية ترحيل العشرات من القوانين المهمة بينها قانون الأندية الرياضية”.ولفت عليوي الى أن “تعطيل الجلسات مبكرا غير مبرر وعليه ندعو أعضاء مجلس النواب اتمام ما تبقى من تصويتات لتمرير مشاريع القوانين”.

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