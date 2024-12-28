نائب:البرلمان لا يعلم عن موازنة 2025

نائب:البرلمان لا يعلم عن موازنة 2025
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، السبت، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.وقال الشرماني في حديث صحفي، إنه “وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة”.وبين ان “جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول”.وتابع الشرماني “ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل”.

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