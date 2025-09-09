نائب:البرلمان لا يمثل الشعب العراقي بل أداة لخدمة أحزاب الخيانة والفساد

نائب:البرلمان لا يمثل الشعب العراقي بل أداة لخدمة أحزاب الخيانة والفساد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ناظم الشبلي، الثلاثاء، أن مجلس النواب ما يزال يعاني من ضعف واضح في أداء دوره التشريعي والرقابي، واصفاً إياه بـ”العاجز” عن مناقشة القوانين والملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن وتؤثر على استقرار البلاد بل هو أداة لخدمة مصالح أحزاب الفساد والخيانة .وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “أداء البرلمان في مناقشة القضايا الأساسية لا يزال ضعيفاً وبطيئاً، خصوصاً ما يتعلق بالملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إضافة إلى القضايا الإقليمية مثل أزمة المياه مع تركيا وملف تهريب النفط”.وأضاف أن “المجلس مطالب بإدراج ملفات حساسة ضمن أولويات جلساته، مثل مكافحة غسيل الأموال وسعر صرف الدولار لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة العراقيين”.ودعا الشبلي رئاسة المجلس إلى “استغلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية في معالجة الأزمات الملحة بعيداً عن التباطؤ والتسويف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *