نائب:البرلمان لن يسمح بإبرام اتفاق مفاجئ مع الكويت بشأن الحدود البحرية

نائب:البرلمان لن يسمح بإبرام اتفاق مفاجئ مع الكويت بشأن الحدود البحرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو مجلس النواب العراقي، هادي حسن، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يتخذ مجلس النواب موقفًا حازمًا وقرارًا واضحًا للتصدي لأي اتفاقية مشبوهة تتعلق بخور عبد الله، معتبراً ذلك أمرًا بالغ الأهمية لحماية السيادة الوطنية.وقال حسن في تصريح  صحفي، إن “اتفاقية الملاحة البحرية مع الكويت غير دستورية، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا”، مشيرًا إلى أن “غالبية أعضاء مجلس النواب يرفضون الدخول في اتفاقية مهينة تتعلق بخور عبد الله”.وأضاف أن “البرلمان لن يسمح بإبرام اتفاق مفاجئ مع الكويت كما حدث في قضية ترسيم الحدود البحرية عام 2013”، لافتًا إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا سبق وأن قضت بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 بموجب قرارها المرقم (105 و194 اتحادية) بتاريخ 4 سبتمبر 2023”.واختتم حسن حديثه بالتأكيد على “أهمية حماية سيادة العراق والحفاظ على حقوقه الوطنية من أي تنازلات مشبوهة قد تمس مصير البلاد.

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