نائب:التأخير في إقرار الموازنة سيؤدي إلى تفاقم الوضع العراقي

ويلسون:تصنيف(5) فصائل حشدوية منظمات إرهابية أجنبية
موقع متخصص:ارتفاع دين العراق بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%
نائب:مشروع قانون الحصول على المعلومة يُقيد العمل الصحفي والإعلامي ويشجع على الفساد
نائب:موقف حكومة البارزاني بشأن أزمة المياه “غامض”
نائب يستغرب من “سكوت” السوداني عن كارثة شحة المياه في العراق
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
