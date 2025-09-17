نائب:التأخير في إقرار الموازنة سيؤدي إلى تفاقم الوضع العراقي

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الأربعاء، أن جداول الموازنة العامة للعام الحالي لم تُرسل بعد إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة لم توضّح الأسباب الحقيقية وراء التأخير.وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “غالبية المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات توقفت بشكل كامل نتيجة عدم وجود الأموال اللازمة لتنفيذها، وهو ما يعكس أزمة التمويل التي تواجهها الحكومة حالياً”.وأضاف أن “إيقاف العمل بهذه المشاريع يتناقض مع وعود الحكومة السابقة بتقديم خدمات نوعية وتحسين مستوى البنى التحتية للمواطنين”.وأشار إلى أن “التأخير في إقرار الموازنة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الخدمي والاقتصادي في المحافظات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعليم”، داعياً الحكومة إلى “تسريع الإجراءات وتذليل العقبات لضمان وصول الأموال إلى المشاريع المتوقفة”.وحذّر من أن “استمرار الأزمة قد يفتح الباب أمام تراكم الديون وتأخير المشاريع الاستراتيجية”، مؤكداً أن “الحل يكمن في حوار جدي بين الحكومة ومجلس النواب وإقليم كردستان لضمان اعتماد الموازنة في أسرع وقت ممكن”.

