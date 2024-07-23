نائب:التحقيقات مستمرة بفساد شركة الموانئ العامة

نائب:التحقيقات مستمرة بفساد شركة الموانئ العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمر النيابي 160 ، اليوم الثلاثاء، عن استكمال تحقيقاتها القانونية بشأن الملفات والفضائح في الموانئ العراقية . وقال رئيس اللجنة التحقيقية ياسر الحسيني في حديث صحفي ، إن “اللجنة التحقيقية رصدت العديد من المخالفات حول عمل شركة الموانئ العراقية “. وأضاف أن ” لجنة الأمر النيابي 160 تواصل أعمالها وستكون لنا زيارات للوزارات المرتبطة بعمل الشركة للاطلاع على كافة البيانات ومطابقتها مع البيانات التي بحوزتنا”. وأشار إلى أن ” هناك شبهات في الاستثمارات بالموانئ والعقود التشغيلية”، مطالبا رئاسة مجلس النواب بـ “إيفاد لجنة الأمر النيابي 160 إلى البصرة لاستكمال تحقيقاتها بشكل رسمي مع مدير عام شركة الموانئ العراقية وكل من يرد اسمه في التحقيق “. 

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