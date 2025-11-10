نائب:التصويت العام سيكون مرتفعا لسلاسة الإجراءات في يوم الاقتراع

نائب:التصويت العام سيكون مرتفعا لسلاسة الإجراءات في يوم الاقتراع
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب محمد عنوز، الاثنين، أن ارتفاع نسبة المشاركة في التصويت الخاص يمثل مؤشراً إيجابياً على زيادة الإقبال في الاقتراع العام المقرر إجراؤه يوم غد الثلاثاء ، مشيراً إلى أن الشفافية وسلاسة الإجراءات خلال عملية التصويت الخاص ستعزز ثقة الناخبين وتشجعهم على المشاركة الواسعة.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “عملية الاقتراع الخاص التي جرت يوم أمس كانت ناجحة بكل المقاييس، لما شهدته من شفافية وحرية كاملة للناخبين من القوات الأمنية والنازحين في الإدلاء بأصواتهم دون أي ضغوط، وهو ما يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز المواطنين على المشاركة في التصويت العام”.وأضاف أن “غياب الخروقات وسير عملية التصويت بانسيابية واضحة، فضلاً عن عدم تسجيل أي مشاكل فنية تذكر، عوامل أسهمت في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وستنعكس إيجاباً على نسبة المشاركة في الاقتراع العام”.وأشار عنوز إلى أن “نسبة المشاركة المرتفعة في التصويت الخاص يوم أمس الأحد تعطي دلالة واضحة على ارتفاع نسبة الإقبال في التصويت العام”، مشيداً في الوقت ذاته بدور القوات الأمنية في تطبيق الخطة الأمنية بنجاح، وجهود العاملين في المراكز الانتخابية الذين أدوا مهامهم بانضباط وتنظيم عالٍ في جميع المحافظات”.وكان رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد كان قد أعلن مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي ، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 82.42%، مؤكداً أن المفوضية وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

